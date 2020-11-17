Эксперт усомнился в шансах американских RCV уничтожить российский Т-14

Новые американские дроны Robotic Combat Vehicle (RCV) не смогут стать "убийцами" российских танков Т-14 "Армата", считает член "Офицеров России", генерал-майор Николай Тутрин.

Новые американские дроны Robotic Combat Vehicle (RCV) не смогут стать "убийцами" российских танков Т-14 "Армата", считает член "Офицеров России", генерал-майор Николай Тутрин.

В беседе с изданием "ПолитЭксперт" Тутрин раскритиковал заявления западных СМИ о том, что новые американские беспилотные боевые машины будут способны уничтожать "Арматы". Генерал-майор отметил, что российская оборонная сфера не стоит на месте.

"Наша система защиты бронетанковой техники, техники на поле боя, защита солдат, — она существует и постоянно совершенствуется", — прокомментировал специалист.

По его мнению, Т-14 способен пережить авиаудар благодаря своей броне и конструкции. Поэтому, подытожил Тутрин, западная пресса рано окрестила американские беспилотники "убийцами российских танков".