Ученые обнаружили опасные последствия COVID-19 для молодых людей

Британские ученые выявили серьезные последствия продолжительного течения COVID-19 для молодых людей.

Британские ученые выявили серьезные последствия продолжительного течения COVID-19 для молодых людей.

Исследователи группы Coverscan выяснили, что вирус в случае длительного течения болезни может оказывать долгосрочное воздействие на молодежь, которая не была госпитализирована. Кроме того, молодые люди подвергаются влиянию инфекции даже в том случае, если относятся к группе низкого риска по коронавирусу.

Чаще всего COVID-19 продолжается около двух недель, но такой период — только острая фаза заболевания, отмечают специалисты. У некоторых пациентов симптомы сохранялись достаточно долго, а почти у 70% при этом были повреждены один или несколько органов. Чаще всего страдали сердце и поджелудочная железа. В некоторых случаях инфекция давала осложнения на почки, печень и селезенку. Кто-то из молодых людей через несколько месяцев после заражения жаловался на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

По словам доктора Амитавы Банерджи из Университетского колледжа Лондона, два или более органов были повреждены у 25% молодых пациентов. Это происходило в результате вызванного инфекцией воспаления. Будут ли данные проблемы носить постоянный характер, покажет время, пишет портал MedRxiv.org. Переболевшим пациентам специалисты рекомендовали заниматься спортом и сбрасывать вес, поскольку люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) подвержены риску повреждения органов больше.

Ранее были названы негативные последствия самолечения COVID-19, передает телеканал "360". О них рассказали россияне, которые решили попытаться справиться с инфекцией без помощи врачей.