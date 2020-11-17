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20:34   17 Ноября 2020
Происшествия

Квартира Виктюка в Москве может достаться его родственникам во Львове

Квартира Виктюка в Москве может достаться его родственникам во Львове

Недвижимость в центре Москвы, которая принадлежала умершему режиссеру Роману Виктюку, может перейти в наследство его племянникам из Львова.

Многомиллионное наследство скончавшегося режиссера Романа Виктюка могут получить его внучатые племянник и племянница, а также их мать. Виктюк очень любил своих родственников и они часто у него гостили. Иногда он сам приезжал их навестить во Львов. Известно, что они носят его фамилию.

По имеющимся данным, театральный деятель владел квартирой, которая располагалась в центре Москвы. Ее кадастровая стоимость оценивается в 25 миллионов рублей. Рыночная стоимость жилплощади может оказаться гораздо больше, сообщил источник Федерального агенства новостей.

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#смерть #наследство #виктюк

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