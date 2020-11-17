Демократическая партия США использует штат Джорджия для победы на выборах в Сенат, заявил эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Демократическая партия США использует штат Джорджия для победы на выборах в Сенат, заявил эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Джорджию уже подозревают в многочисленных нарушениях при выборах президента США, и на это имеются веские основания. Для того, чтобы проголосовать в этом штате, совсем не обязательно иметь местное удостоверение личности, потому что отдать предпочтение какому-либо кандидату можно по почте.

Шансы, что такое нарушение будет обнаружено, очень низки, передает Федеральное агентство новостей.

Простаков объяснил, что для демократов победа на выборах сенаторов от Джорджии является крайне важной задачей. Демократическая партия ради победы не стесняется применять те методы, которые в других странах назвали бы "каруселью". Избирательная система США устарела, и если она не изменится, то американцев ожидают серьезные потрясения, связанные с процессом голосования. Происходящие в стране выборы показали, что Америка утратила моральное право называть себя проводником демократии, резюмировал эксперт.

При пересчете в Джорджии найдено 2,6 тысячи неучтенных голосов, сообщал телеканал "360".