Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе. Он отметил важность прекращения боевых действий в регионе.

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе. Он отметил важность прекращения боевых действий в регионе.

Теперь предстоит окончательно урегулировать статус этого региона. По мнению президента РФ, это возможно при условии нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Тысячи убитых и пострадавших в Нагорном Карабахе — это не кино, а трагедия с конкретными людьми, поэтому прекращение кровопролития — главный результат", — сказал российский лидер.

Россия сыграла ключевую роль в заключении соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.