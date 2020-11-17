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20:18   17 Ноября 2020
Политика

Путин: предстоит окончательно определить статус Карабаха

Путин: предстоит окончательно определить статус Карабаха

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе. Он отметил важность прекращения боевых действий в регионе.

Теперь предстоит окончательно урегулировать статус этого региона. По мнению президента РФ, это возможно при условии нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Тысячи убитых и пострадавших в Нагорном Карабахе — это не кино, а трагедия с конкретными людьми, поэтому прекращение кровопролития — главный результат", — сказал российский лидер.

Россия сыграла ключевую роль в заключении соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

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#путин #перемирие #карабах

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