Путин: безопасность жителей Карабаха — приоритет для миротворцев ВС РФ

Миротворческие силы России призваны обеспечить безопасность возвращающихся в Карабах местных жителей, отметил президент РФ Владимир Путин.

Миротворческие силы России призваны обеспечить безопасность возвращающихся в Карабах местных жителей, отметил президент РФ Владимир Путин.

Мирная жизнь сможет вернуться в регион лишь через некоторое время, подчеркнул российский лидер. Кризис в Нагорном Карабахе можно было решить без боевых действий, если соглашение о перемирии было бы подписано раньше, уверен глава РФ.

Россия ввела в регион миротворческий контингент в соответствии с условиями договора о перемирии, который подписали в ночь на 10 ноября российский и азербайджанский лидеры Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также глава армянского правительства Никол Пашинян.