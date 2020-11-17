Die Welt: Европе пора готовить санкции против США

Европе следует как можно скорее покончить с истерией вокруг президентских выборов в США и не придерживаться по отношению к американским властям роли критиков или сторонников.

Европе следует как можно скорее покончить с истерией вокруг президентских выборов в США и не придерживаться по отношению к американским властям роли критиков или сторонников.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, приводя мнение бывшего министра иностранных дел Франции, и бывшего главы канцелярии в Елисейском дворце при президенте Франсуа Миттеране Юбера Ведрина.

«США уже давно не те, за кого их держат милые европейцы. Казалось бы, нерушимые трансатлантические отношения продержались три поколения, но симбиотическая любовь в прошлом. Произошел постепенный континентальный сдвиг, мы разошлись. Американцы и европейцы стали дальними родственниками», — считает французский дипломат.

При этом Ведрин отмечает, что европейцы преисполнились энтузиазма от возможной победы на американских выборах демократа Джо Байдена, но вскоре они поймут, что Америка не изменилась по существу. Ведь политику санкций изобрел не нынешний президент США Дональд Трамп, Штаты проводят эту политику последние 30 лет.

Пришло время европейцам стать духовно независимыми, уверен бывший министр. Ведь они на протяжении трех десятилетий полагались на США по всем стратегическим вопросам.

«Мы, французы, уже давно выступаем за большую независимость, что вызвало к нам определенное недоверие со стороны некоторых соседей. Некоторые европейцы все еще думают, что не нужно быть мировой державой, а можно жить по собственным ценностям и нормам. К сожалению, это большое заблуждение», — уверен Ведрин.

По его словам, при Байдене Европе нужно будет брать на себя больше ответственности. Ей наконец нужно очнуться от летаргического сна и понять, что, если они сами не защитят свою цивилизацию, она погибнет.

А сохранить свой «завидный образ жизни» европейцы смогут лишь в том случае, если смогут добиться уважения, которое достигается только в противостоянии, подчеркивает эксперт.

«Мы, европейцы, должны создать санкционную систему — не обязательно для того, чтобы применять ее, но чтобы вести переговоры с американцами на равных, — считает экс-министр. — Я говорю только за себя — но имея за плечами многолетний опыт».

По его словам, европейцам нужно предупредить администрацию нового президента США о том, что они хотят вернуть «здоровые трансатлантические отношения», поэтому Вашингтон должен прекратить вводить против них санкции. А если американцы продолжат свою санкционную политику, то европейцы, к своему большому сожалению, будут вынуждены ввести ответные меры. Европе нужно наконец стать рациональной державой, уверен Ведрин, чтобы ее уважали и Россия, и Китай, и саудиты, и Турция, а также американские и китайские технологические концерны и даже те, кто зарабатывает на массовой миграции из Африки.

Также бывший министр подчеркнул, что Европа не должна выбирать между США и Китаем, ей нужно проводить собственную политику, сотрудничая, если этого требуют интересы, с американцами, или с китайцами. Но для того, чтобы этого добиться, европейцам нужно изменить свой менталитет.

«Пока что мы живем в своего рода пузыре. Мы ведем себя словно плюшевые медвежата в парке Юрского периода. Нам нужно проснуться — мы, европейцы, должны сейчас стать державой, которую уважают другие», — отмечает Ведрин.

Если бы все страны Европы вели себя так, как ведет себя сейчас Польша по отношению к России, мир по-прежнему оставался бы в состоянии холодной войны, добавил политик. Это, по его словам, нужно в первую очередь понять странам Восточной Европы, странам Балтии и даже некоторым немцам, которые, не успев освободиться от СССР, поспешили примкнуть к «другому полицейскому» - НАТО. Подобная политическая позиция не имеет будущего, но примерно треть жителей Европы просто бояться автономности.

«Речь не о том, что Евросоюз должен заменить НАТО, а о том, чтобы дополнить НАТО и внести больший вклад в собственную оборону», — считает Ведрин.

В заключение французский дипломат прокомментировал протестные настроения, царящие в последнее время во многих странах. По его мнению, причиной этого стал упадок демократии, и то, что американцы среднего и рабочего классов поняли наконец, что им, в отличии от китайцев, глобализация на пользу не пошла. Именно это понимание привело в свое время к победе на выборах в США Дональда Трамп, к Брекситу, и к реакции в разных европейских странах.