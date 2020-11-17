Беглов выделил субсидии пространствам "Точки кипения"

Развивающие пространства "Точки кипения" впервые получат субсидии из бюджета Петербурга. Такое решение принял глава города Александр Беглов.

Развивающие пространства "Точки кипения" впервые получат субсидии из бюджета Петербурга. Такое решение принял глава города Александр Беглов.

Порядок выдачи субсидий утвердит постановление Правительства Петербурга. Их размер составляет 30 млн рублей. Пространства "Точки кипения" рассчитаны на молодежь. Благодаря им парни и девушки могут выдвинуть идею, протестировать ее с помощью профессионалов, после чего подготовить проект и предложить его для реализации.

Северная столица стала одним из первых регионов, где появились пространства "Точки кипения". Первая такая площадка была создана на базе технопарка "Ленполиграфмаш". Сейчас в Северной столице функционируют пять "Точек кипения". Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее призвал подключить молодежь к борьбе с наркотиками. Нужно взять пример с муниципалитетов и выстроить неформальное взаимодействие, заявил он, отмечает телеканал "360". У 11 муниципалитетов имеются собственные средства на работу в этом направлении.