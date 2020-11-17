Режиссер Роман Виктюк будет похоронен во Львове в семейном склепе

Родственники театрального режиссера Романа Виктюка приехали в российскую столицу, чтобы забрать его тело для захоронения во Львове.

Родственники театрального режиссера Романа Виктюка приехали в российскую столицу, чтобы забрать его тело для захоронения во Львове.

Роман Виктюк неоднократно рассказывал про украинский город, отмечая, что там приготовлено место для упокоения. Сообщается, что режиссера похоронят в семейном склепе.

О смерти театрального режиссера на 85-м году жизни стало известно от работников театра, который был основан 29 лет назад самим маэстро. Виктюка многие узнали тремя годами ранее, когда он поставил в театре "Сатирикон" спектакль "Служанки", ставший известном в широких кругах легендарным.

Причиной смерти режиссера стал инсульт — в октябре его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Состояние Виктюка вскоре после этого стало ухудшаться.