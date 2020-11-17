Погребинский рассказал, как Лукашенко относится к Украине на самом деле

Угрозы Белоруссии заморозить отношения с Украиной, скорее всего, не дойдут до реальных действий, а так и останутся угрозами.

Угрозы Белоруссии заморозить отношения с Украиной, скорее всего, не дойдут до реальных действий, а так и останутся угрозами.

Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя критику белорусского президента Александра Лукашенко в адрес властей Украины.

По словам Лукашенко, Украина «по живому рвет» двусторонние отношения с Белоруссией.

«Мы продадим свою продукцию – вопрос не в этом. Но вы рвете, ломаете по живому. Вы эти события в Белоруссии освещаете так, что их на Западе и в Америке так не освещают. Зачем вам это надо? Мы всегда за вас переживали – и за майданы эти, и так далее. А вы нас начинаете ломать и крошить. Зачем?», — обратился Лукашенко к украинцам.

При этом белорусский лидер добавил, что «Лукашенко и Зеленские приходят и уходят», а народы остаются. Зачем же украинцы идут на поводу у поляков и американцев, и портят отношения с белорусами, создавая у себя «Центр психологической работы против Белоруссии»? Ведь в Белоруссии видят все, что делается у соседей, подчеркнул Лукашенко.

«А видим как? С подачи украинцев. У нас же там огромное количество, миллионы друзей – они нам сразу, военные нас проинформировали. Мы проверили – точно», — объяснил президент Белоруссии.

Комментируя это эмоциональное выступление Лукашенко, Михаил Погребинский предположил, что тот лишь пугает соседей. Ведь Украина и Белоруссия тесно связаны в экономическом плане и зависят друг от друга.

Также Погребинский добавил, что Лукашенко в последнее время часто прибегает к запугиванию в отношении соседних стран, но никаких конкретных шагов не предпринимает.

«Но то, что он сокрушается вполне справедливо – он ведь, который – часть Союзного государства с Россией, он же игнорирует российские интересы, в особенности в вопросах, связанных с отношениями с Украиной, — добавил украинский эксперт. — Ну я имею в виду, что не признает Крым, наказывает людей, которые воевали на стороне Донбасса, сажает в тюрьму и так далее. Поддерживал всячески (Украину). Ну а ему (в ответ) плюнули в душу».

Поэтому понятно, почему Лукашенко так расстроило и обидело поведение украинской стороны. Но он, скорее всего понимает, что это происходит не потому, что украинский президент Владимир Зеленский плохой человек (хотя он, конечно, плохой), отмечает Погребинский. Все это происходит из-за того, что Зеленский зависимый человек.

При этом Лукашенко осознает, что Белоруссия заинтересована в сохранении торгового оборота с Украиной.

«Вот он и говорит: ну, нехорошо, конечно, так поступать, как тебе указали. Но я вижу, что он понимает, что это потому, что надо следовать той политике, которую диктует Госдеп и Брюссель. Поэтому я думаю, что он готов быть мягким. Для нас это катастрофа будет – представьте себе, что мы перестанем получать горочку!», — заключил Михаил Погребинский.

Напомним, накануне белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя сложившуюся в мире ситуацию, назвал Украину «форпостом политических провокаций» против Белоруссии. При этом он отметил, что в Минске пока не рассматривают возможность войны с Украиной, «и рассматривать не планируют», так как между странами просто нет вопросов, которые нужно было бы решать силой.