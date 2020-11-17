Президент Карабаха сообщил о возвращении своей семьи в Степанакерт

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил о возвращении своей семьи в столицу республики.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил о возвращении своей семьи в столицу республики.

Президент НКР завил, что 17 ноября его семья вернулась в Степанакерт, а также призвал всех соотечественников последовать их примеру.

"Сегодня моя семья снова в Степанакерте. После великих испытаний Арцах должен жить и, независимо от ситуации, мы обязательно построим будущее наших детей", — написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что инженерные подразделения российского миротворческого контингента полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.