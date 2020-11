The Guardian: Прямые трансляции с избирательных участков посеяли смуту в США

Британская газета объяснила, почему записи с камер видеонаблюдения больше не демонстрируют прозрачность выборов на Западе.

Президентские выборы в США 2020 года поставили под сомнение прямые трансляции подсчета голосов, призванные демонстрировать их прозрачность. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

После выборов 3 ноября, во время сбора бюллетеней и постепенного оглашения результатов, действующий глава Белого дома Дональд Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена в фальсификациях и подтасовке голосов. Тогда многие назвали заявления Трампа о мошенничестве необоснованными.

Вместе с тем, в конце октября в центре подсчета голосов в округе Монтгомери (штат Мэриленд) на камеру попал один из работников избирательного штаба. В прямом эфире Yahoo Finance было видно, как мужчина в серой шапке и темно-фиолетовых резиновых перчатках развернул бюллетень, огляделся и наклонился вперед, чтобы отметить его. Видеозапись стала вирусной на YouTube.

Пользователи социальных сетей заявили, что сотрудник избирательного участка явно мошенничал. Американские чиновники провели расследование и обнаружили, что, на самом деле, мужчина изначально использовал недостаточно темную ручку, чтобы отметить свой бюллетень, а потому попытался усилить выделение.

Прямые трансляции, отмечает The Guardian, — далеко не новое явление. Однако именно в этом году система дала сбой: президент страны поставил честность голосования под сомнение, а пандемия усложнила личное наблюдение за подсчетом.

После напряженных выборов многие пытаются оценить, насколько этот метод достижения прозрачности уязвим для манипуляций, не может ли он быть вырван из контекста.

Аудитор округа Китсап (штат Вашингтон) Пол Эндрюс рассказал, что сотрудники избирательных комиссий по всем США начали готовиться к выборам-2020 еще до пандемии коронавирусной инфекции.

В Аризоне, например, законодатели штата приняли закон об обязательной прямой трансляции выборов в 2019 году. После того, как сторонники Трампа собрались у избирательных комиссий в округе Марикопа, требуя подсчет голосов, живой эфир стал для общественности способом самостоятельно наблюдать за сбором бюллетеней.

Впрочем, республиканский штаб Дональда Трампа оспорил результаты голосования в ряде штатов. При этом, утверждают в The Guardian, записи с камер могут опровергнуть большую часть обвинений.

С другой стороны, увеличившееся количество желающих понаблюдать за подсчетом голосов привело к недопониманию. Так, например, в округе Делавэр (штат Пенсильвания) на запись попала женщина, заполняющая бюллетени. Впоследствии стало известно, что ролик вырвали из контекста, обрезав кадр. За его пределами сидели другие наблюдатели за выборами, а сотрудник комиссии попросту вручную переписывал поврежденные бюллетени.

Впрочем, округа вправе принять меры предосторожности, например, добавить дату и местоположение в ленту. Такая практика широко применяется в Аризоне, где каналы прямых трансляций обязали включать дату и время.

Ранее президент США Дональд Трамп в Twitter заявил об «ужасных нарушениях» на выборах и пригрозил крупными исками.

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!