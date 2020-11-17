Госдеп США вынужден экономить на инфовойне против России

Траты на продвижение интересов США в других странах значительно упали, о чем рассказал "Экономике сегодня" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Траты на продвижение интересов США в других странах значительно упали, о чем рассказал "Экономике сегодня" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Агентство США планирует финансировать реализацию программы "Американские школы и больницы за рубежом". Вашингтон направит около $27 миллионов, что составляет куда меньшую сумму, чем обычно, отметил в беседе с "Экономикой сегодня" главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Снижение трат может говорить о сложной ситуации в США.

Для сравнения, с 2008 по 2013 год Госдепартамент Соединенных Штатов и Агентство по международному развитию запрашивали бюджет на развитие демократии в Афганистане. Тогда налогоплательщики США платили по $24 за каждого афганца. По данным портала Foreign Assistance, на одного украинца выделялось в среднем $0,56, иракца — $9,4, грузина — $4,5, россиянина — $0,23. Еще около 350 тысяч долларов Госдеп планировал направить на проект по разъяснению российским гражданам особенностей американской истории, политики и культуры и продвижению американо-российских отношений среди школьников.

"Важно понимать, что продвижение американских интересов в других странах имеет двойные цели. Прежде всего, Вашингтон намерен актуализировать деятельность системы вещания, работающей на российских территориях и постсоветском пространстве на других языках, а также запустить силы на Украине, в Белоруссии, Закавказье и Средней Азии", — прокомментировал американист Владимир Васильев.

Указанная программа станет "важнейшим компонентом усилий Правительства США в области публичной дипломатии", направив свои усилия на популяризацию национальных интересов США путем информирования, расширения и укрепления отношений между народом и Правительством США и гражданами остальных стран мира.

Как указал Васильев, американская сторона много лет применяет одни и те же инструменты инфовойны в отношении различных стран, надеясь повлиять на мнение общественности. Но на фоне пандемии экономика США переживает спад, из-за которого Вашингтон намерен урезать расходы.