18:54 17 Ноября 2020Политика
Путин предупредил о рисках обострения обстановки в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Сирии предстоит приложить еще много усилий.
Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Сирии предстоит приложить еще много усилий.
По словам российского лидера, политическое урегулирование в САР возможно только в случае выполнения необходимых задач.
"Еще многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии", – сказал он, выступая на саммите БРИКС.
Путин отметил, что риски обострения ситуации также сохраняются в странах Ближнего Востока. Речь идет об Ираке, Ливане, Афганистане и о странах Персидского залива.
Ранее телеканал "360" писал, что Путин на БРИКС заговорил о мировом терроризме и вспомнил поговорку.