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18:54   17 Ноября 2020
Политика

Путин предупредил о рисках обострения обстановки в Сирии

Путин предупредил о рисках обострения обстановки в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Сирии предстоит приложить еще много усилий.

По словам российского лидера, политическое урегулирование в САР возможно только в случае выполнения необходимых задач.

"Еще многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии", – сказал он, выступая на саммите БРИКС.

Путин отметил, что риски обострения ситуации также сохраняются в странах Ближнего Востока. Речь идет об Ираке, Ливане, Афганистане и о странах Персидского залива.

Ранее телеканал "360" писал, что Путин на БРИКС заговорил о мировом терроризме и вспомнил поговорку.

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#путин #сирия #риски

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