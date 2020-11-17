Путин предупредил о рисках обострения обстановки в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Сирии предстоит приложить еще много усилий.

Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Сирии предстоит приложить еще много усилий.

По словам российского лидера, политическое урегулирование в САР возможно только в случае выполнения необходимых задач.

"Еще многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии", – сказал он, выступая на саммите БРИКС.

Путин отметил, что риски обострения ситуации также сохраняются в странах Ближнего Востока. Речь идет об Ираке, Ливане, Афганистане и о странах Персидского залива.

Ранее телеканал "360" писал, что Путин на БРИКС заговорил о мировом терроризме и вспомнил поговорку.