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18:50   17 Ноября 2020
Общество

Индия рассчитывает на российскую вакцину "Спутник V"

Индия рассчитывает на российскую вакцину "Спутник V"

Правительство Индии рассчитывает получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщают местные средства массовой информации.

Также в стране надеются и на остальные четыре российские разработки. Причина в том, что зарубежные вакцины в ближайшее время вряд ли станут доступны в необходимом количестве, пишет индийская газета Economic Times. Имеются в виду вакцины Pfizer и Moderna.

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#индия #вакцина #коронавирус

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