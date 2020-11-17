Индия рассчитывает на российскую вакцину "Спутник V"

Правительство Индии рассчитывает получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщают местные средства массовой информации.

Правительство Индии рассчитывает получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщают местные средства массовой информации.

Также в стране надеются и на остальные четыре российские разработки. Причина в том, что зарубежные вакцины в ближайшее время вряд ли станут доступны в необходимом количестве, пишет индийская газета Economic Times. Имеются в виду вакцины Pfizer и Moderna.