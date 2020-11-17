Похищение социологов в Ливии назвали преступлением против России

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич записал видеообращение к первым лицам Правительства национального согласия (ПНС), которые незаконно удерживают Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич записал видеообращение к первым лицам Правительства национального согласия (ПНС), которые незаконно удерживают Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей опубликовал обращение на своем официальном Telegram-канале, которое было приурочено к "печальному" юбилею, так как ровно полтора года переводчика Самера Суэйфана и российского социолога Максима Шугалея удерживают под стражей в частной тюрьме "Митига" в Триполи.

"Я открыто обращаюсь к премьер-министру ПНС господину Файезу Сарраджу и к главе "МВД" Фатхи Башаге. И вот о чем я хочу поговорить. Сегодня исполнилось полтора года с того момента, когда 17 мая 2019 года граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в столице Ливии — Триполи", — напомнил Малькевич.

"Митига" находится под контролем бандформирования RADA. Данную группировку возглавляет печально известный глава "МВД" Фатхи Башага, он уже попадал в поле зрения ООН из-за связей с террористами запрещенных в РФ группировок, таких как "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Братья-мусульмане".

Малькевич подчеркивает, что информации об освобождении заключенных нет. За полтора года ПНС так и не выдвинули задержанным россиянам обвинения, что нарушает международное право. Западные СМИ утверждают, что ученых задержали при попытке вмешаться в выборы, однако голосование прошло только в 2020 году, когда с момента ареста социологов прошло 18 месяцев.

Учитывая нестыковки в обвинениях, руководитель фонда потребовал, чтобы ПНС указало срок, когда россиян вернут домой. Малькевич выразил готовность отправиться в Ливию как ученый и переводчик для помощи в освобождении своих коллег.