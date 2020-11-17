Причиной смерти режиссера Виктюка стал инсульт на фоне коронавируса

Режиссер Роман Виктюк умер в одной из столичных больниц, где он лечился от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе московского театра.

Режиссер Роман Виктюк умер в одной из столичных больниц, где он лечился от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе московского театра.

Режиссер и известный народный артист РФ Роман Виктюк ушел на 85-м году жизни 17 ноября, о чем рассказали в пресс-службе московского театра, где он являлся художественным руководителем. Дата и время прощания с режиссером станет известна позже, по предварительным данным, его захоронят в семейном склепе во Львове.

Виктюк поступил в реанимацию 27 октября. Медики подтвердили у него коронавирусную инфекцию. Болезнь протекала в тяжелой форме, за жизнь режиссера боролись реаниматологи больницы имени Бахрушиных. Как сообщало Федеральное агентство новостей, причиной смерти стала инфекция и сопутствующие заболевания, повлекшие инсульт.

На счету режиссера более 250 спектаклей, которые показывали в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, США и других стран. Наибольшей славы он добился как постановщик спектакля "Служанки" по одноименной пьесе Жана Жене.