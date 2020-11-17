Следователи задержали соучастника убийства "колбасного короля" Маругова

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова в подмосковной Истре. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова в подмосковной Истре. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

По словам представителя следственного управления Ольги Врадий, задержанным оказался подельник Александра Мавриди Паша Ахмедов, его арестовали в Татарстане. В ближайшее время он будет доставлен на допрос в подмосковный СК, передает ТАСС.

По версии следствия, 1 ноября Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров Москвы арбалет. В ночь на следующий день с оружием они пробрались в баню в деревне Аносино, где находился предприниматель со своей сожительницей. Убив бизнесмена, мужчины скрылись. Мавриди задержали в тот же день, он находится под арестом, и ему уже предъявлено обвинение.