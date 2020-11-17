Бизнесмен Лалакин хочет засудить "Новую газету" за ущерб своей репутации

Предприниматель Максим Лалакин подаст иск в адрес сотрудников "Новой газеты" за то, что они распространили о нем фейковую информацию.

Предприниматель Максим Лалакин подаст иск в адрес сотрудников "Новой газеты" за то, что они распространили о нем фейковую информацию.

Максим Лалакин, который является владельцем инвестиционно-девелоперской фирмы Styness, планирует подать иск в адрес "Новой газеты" из-за того, что в ней были опубликованы недостоверные факты о нем. Предприниматель рассказал, что речь идет о скандале вокруг букмекерской конторы — якобы, по данным издания, Лалакин имел отношение к деятельности организации "Фонбет" в качестве бизнес-партнера одного из совладельцев. По словам предпринимателя, сотрудники газеты передали искаженное представление о его деятельности.

"Моими юристами прорабатывается вопрос о подаче исков к ряду СМИ о защите чести и достоинства, деловой репутации, которые, руководствуясь корыстными мотивами, не чураются явно лживых публикаций", — рассказал Лалакин.

Предприниматель подчеркнул, что этот инцидент говорит о том, что стоит внимательнее относиться к той информации, которую предоставляет ресурс. Саму публикацию он назвал "заказом", который был сделан, чтобы выставить его перед партнерами в невыгодном свете, пишет Федеральное агентство новостей.