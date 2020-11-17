Делегации из Франции и США прибудут в Москву для обсуждения ситуации в НКР

Французские и американские дипломаты обсудят в среду в Москве прекращение огня в Нагорном Карабахе, о чем заявил глава МИД Франции.

Французские и американские дипломаты обсудят в среду в Москве прекращение огня в Нагорном Карабахе, о чем заявил глава МИД Франции.

Ранее США и Франция направили в Москву запрос с просьбой пояснить детали соглашения по Нагорному Карабаху. Российская сторона заявила о готовности предоставить странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ информацию по соглашению и сложившейся ситуации вокруг Нагорно-Карабахской Республики.

Вопросы о странах-сопредседателях появились после совещания госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В ходе обсуждения обстановки в республике они пришли к мнению, что Минской группе нужны пояснения по поводу роли Турции в вопросе перемирия.