Власти Петербурга выделили более 164 млн на закупку тест-систем на COVID-19

Резервный фонд правительства Санкт-Петербурга выделил медицинским организациям 164,2 млн рублей на оборудование и тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса.

Резервный фонд правительства Санкт-Петербурга выделил медицинским организациям 164,2 млн рублей на оборудование и тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса.

В аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева также сообщили, что еще 15,7 млн рублей поступили на оснащение лабораторий из федерального бюджета. Сегодня тестирование на COVID-19 в Петербурге осуществляют 47 лабораторий.

С начала пандемии в Северной столице провели 4,4 млн исследований на новую коронавирусную инфекцию. Охват тестированием составляет 662 теста на 100 тысяч человек населения при норме 150 тестов на 100 тысяч жителей.

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной. За последние сутки в городе выявили 2130 новых случаев COVID-19. Общее количество заразившихся достигло 85 873, из них 50 831 человек выздоровел, 4620 скончались.