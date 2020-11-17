18:17 17 Ноября 2020Происшествия
Водитель внедорожника въехал в толпу людей под Калининградом
Автомобилист совершил наезд на скопление людей в калининградском населенном пункте Холмогоровка, сообщает РЕН ТВ.
Автомобилист совершил наезд на скопление людей в калининградском населенном пункте Холмогоровка, сообщает РЕН ТВ.
Очевидцы ситуации рассказали о том, что ЧП произошло неподалеку от слушания по строительству местной железной дороги. Люди пытаются оказать помощь пострадавшим участникам события, пишет канал, публикуя кадры с места происшествия.
По предварительной версии, инцидент произошел из-за того, что находившийся за рулем автомобилист перепутал педали. Сейчас врачи скорой помощи госпитализировали шесть человек. Сведений об их состоянии пока нет. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.