Кедми: новый командный пункт ядерной триады РФ даст эффективный ответ США

Президент России Владимир Путин лишил Соединенные Штаты Америки возможности развязать третью мировую войну, об этом в эфире телеканала Iton-TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

Президент России Владимир Путин лишил Соединенные Штаты Америки возможности развязать третью мировую войну.

Об этом в эфире телеканала Iton-TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, добавив, что и союзники США могут не рассчитывать на защиту со стороны Америки, так как российское оружие гарантирует уничтожение той страны против, которой будет применено. Американцы, по мнению политолога, просто не позволят втянуть себя ни в какой конфликт, если ценой их помощи станет опасность уничтожения городов на территории США.

Третья мировая война была бы, по мнению Кедми, возможна лишь в том случае, если президент США и американская армия будут уверены в том, что у противника нет возможности нанести Америке непоправимый ущерб ответным или опережающим ударом.

Именно риск подобного ответа во время Карибского кризиса помешал Штатам нанести удар по СССР, несмотря на подавляющее стратегическое преимущество американцев, напомнил Кедми. С тех пор, по его словам, расклад сил между США и Россией принципиально изменился, и теперь Москва впервые в истории превосходит США в количестве и качестве ядерного оружия.

«Оперативные военные планы Штатов основаны на мгновенном ударе шести тысяч ракет, чтобы лишить Россию средств для ответного удара. Но возможности России позволяют ей уничтожить США до того, как первые американские ракеты долетят до ее территории», — заявил эксперт.

По его словам, Россия еще никогда в истории не обладала таким стратегическим перевесом, как сейчас. Такого преимущества, как у Москвы, не было даже у США после Второй мировой войны, и в Пентагоне отлично это понимают.

Время существования Америки в случае возможного начала войны с Россией, которое еще недавно исчислялось лишь несколькими часами, осенью 2020 года, сократилось еще больше. Это, по мнению Кедми, связано с новым пунктом управления российской ядерной триадой, о котором президент РФ рассказал 11 ноября.

Данный объект аналитики сравнивают с расположенной в американском штате Колорадо скалой Шайенн, в которой размещен пункт управления ядерными силами США. По утверждению специалистов, американский пункт управления ядерными силами в скале Шайенн может выдержать удар не одной ядерной бомбы.

«Новый командный пункт ядерной триады России делает смертельный ответ еще быстрее и эффективнее. Это основная область третьей мировой войны – а сегодня США на нее не способны, — уверен израильский военный эксперт. — Нельзя говорить о том, что Россия может безболезненно атаковать США – ничего подобного. Но у Штатов сегодня нет возможности начать третью мировую, а у России нет необходимости».

Напомним, ранее российский военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что стратегический ядерный арсенал нашей страны готов к любым возможным сценариям, даже к самым негативным последствиям смены власти в Соединенных Штатах Америки.