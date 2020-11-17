Джонсон боролся с COVID-19, но разозлил британцев. Протесты продолжаются

Жители Великобритании выступают против ограничений. Некоторые считают коронавирус заговором, а другие рассуждают здраво: правительство не поддержало бедных и инвалидов.

Вот уже три месяца в Великобритании продолжаются протесты противников локдауна, недовольных жесткими ограничительными мерами, принятыми правительством премьер-министра Бориса Джонсона из-за коронавируса.

Школы и университеты закрыты, некоторые предприятия тоже. Кто мог перешел на «удаленку», пролетарии же просто сидят без работы. После колоссальной волны смертности от COVID-19, накрывшей Британию этим летом, правительство также запретило собираться группами более шести человек, обязало пожилых людей самоизолироваться дома, всех граждан носить маски, а участников митингов и массовых мероприятий соблюдать социальную дистанцию.

Последним правилом британцы предсказуемо пренебрегли в ночь Гая Фокса 5 ноября — этот национальный праздник очень любим англичанами, так что потенциально опасного столпотворения в «ковидное время» избежать не удалось.

Одновременно с этим прошел «Марш миллиона масок» — демонстрации активистов, вдохновленных движением Anonymous. Митингующие в масках Гая Фокса выступили против власти глобальных корпораций и коррумпированных политиков. В ту же ночь начался и массовый протест против локдауна в Великобритании. В результате всех трех мероприятий более 100 человек были задержаны полицией.

Протесты ковид-диссидентов

«Анонимусы» успокоились, традиционный британский праздник закончился, но противники ограничительных мер продолжают борьбу. 16 ноября самые радикальные из них вышли на улицу, чтобы доказать согражданам — никакого коронавируса «не существует», это «заговор левых СМИ», «статистика заболеваемости фальшивая», а в правительстве Великобритании засели «социалисты». Такие аргументы в беседе с журналистом Оуэном Джонсом приводят отрицатели пандемии.

Протестующих наблюдалось немного, около 10 человек, но настроены они были решительно. Все — демонстративно без масок, и даже потребовали у журналиста снять свою. По словам одного из активистов, правительство намеренно «разогревает» коронавирусную повестку, желая ввести военное положение и держать людей дома.

Другой участник митинга сразу уточняет — в теории заговоров не верит, но вот СМИ явно продвигают левую повестку, постоянно навязывая читателям «коронавирусные» новости. Его товарищ по убеждениям настроен более радикально:

«В правительстве сидят социалисты. Борис Джонсон — социалист! Они диктуют людям, что им нужно делать, не уважают свободу, суверенитет личности».

Молодой человек жалуется: из-за «антиковидных» убеждений от него отвернулись друзья и даже члены семьи.

«Они думают, что я какой-то сумасшедший, который верит в теорию заговора, что я нацист. Я потерял друзей, потому что некоторые из них коммунисты, а некоторые просто глупцы», — жалуется репортеру «ковид-диссидент».

В разговоре с другим протестующим, уверенным в раздутой «левыми СМИ» эпидемиологической «истерии», журналист делает резонное замечание — «Не похоже, чтобы все, кто соблюдает карантинные меры, были сторонниками левого движения». Внятного ответа на эту реплику не последовало.

Еще одна активистка предупреждает: готова дать комментарий только в том случае, если журналист поставит стаканчик с кофе на землю. Видимо, горячий напиток нередко становился оружием тех, кто в коронавирус верит и его опасается против тех, кто принципиально отказывается носить маски и убеждает в «фальшивой пандемии» прохожих во время своих митингов.

В Великобритании зарегистрировано самое высокое число погибших от коронавируса в Европе — более 50 000 человек. Демонстранты в статистику смертности не верят. Одна из женщин, с которой пообщался репортер, в ответ на обескураживающие цифры говорит — в эту статистику записывают смертность по «любым причинам», даже если человек «сломает ногу, после чего его на дороге собьет машина», он официально будет оформлен как умерший из-за вируса.

Ошибки британского правительства

Журналист Ричард Сеймур, освещающий проблему таких протестов, признает — «перегибы на местах» были, недостатки локдауна на ранних стадиях заметны. Но не столько в Великобритании, сколько, например, на Филиппинах. Там президент Родриго Дутерте приказал полиции и военным стрелять на поражение в тех, кто будет протестовать против карантина.

Сейчас о недостатках британского карантина не время говорить: лучше более тщательно подумать о том, как сделать действие ограничений более эффективным и комфортным, считает журналист.

«Меньшинство людей утверждает, что ограничительные меры не работают. Это настоящий позор. Если мы застрянем в споре о том, работает ли локдаун в Великобритании, о чем свидетельствует множество фактов, мы не сможем объективно оценивать недостатки и преимущества этой системы», — говорит Сеймур в интервью Джонсону.

По мнению Сеймура, движения против локдауна рискуют стать радикально правыми, все дальше углубляясь в теории заговоров. И все же о проблемах ограничительных мер нужно говорить, но более умеренно и спокойно. Ограничения необходимы, но не менее необходима вынужденно «засевшим» дома британцам помощь правительства. А помогать народу чиновники не спешат.

«Мы должны признать, что изоляция очень плохо сказалась на беднейших слоях рабочего класса [экономически, — прим. ред.]. Она не менее тяжела для людей с физическими и психическими заболеваниями. Правительство не предлагает адекватных мер по поддержке этих людей. И в краткосрочной перспективе эта ситуация будет усугубляться», — утверждает Сеймур.

Взаимопомощь и поддержка, наблюдавшаяся в британском обществе в начале введения ограничительных мер, куда-то исчезла. «Если бы мы продолжали помогать друг-другу в повседневной жизни, нам было бы намного проще», — констатирует журналист. И с этим трудно не согласиться.

Казалось бы, тяжелое положение изолированных бедняков и инвалидов должен понимать британский премьер Борис Джонсон, который и сам тяжело переболел коронавирусом в марте. Тем не менее, адекватных мер поддержки в Британии по сей день нет.

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