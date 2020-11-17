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17:58   17 Ноября 2020
Происшествия

Джигурда рассказал об отзыве иска Добровинского к Ефремову

Джигурда рассказал об отзыве иска Добровинского к Ефремову

Адвокат Александр Добровинский решил отозвать иск о моральной компенсации, который он направлял в адрес актера Михаила Ефремова.

В адрес артиста Михаила Ефремова были поданы иски о компенсации морального вреда со стороны правозащитника, представляющего семью потерпевшего в ДТП с актером Сергея Захарова, Александра Добровинского. Через некоторое время юрист решил отозвать свой иск.

Актер Никита Джигурда рассказал об этой новости своим подписчикам в социальной сети Instagram. Он сообщил, что давно выступал в защиту своего коллеги по цеху. Он также рассказал, что многое прояснится, когда Ефремов окажется на свободе.

"Я, зная о том, что происходит на самом деле, не хочу в сложившейся ситуации подливать масло в огонь, который может навредить семье Михаила", — подчеркнул Джигурда.

Он также написал в своем посте, что его "линия защиты" должна убедить суд в невиновности Ефремова. Кроме того, по словам звезды, он обладает некими фактами, которые могут доказать, что в день рокового ДТП за рулем машины актера находился не он.

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