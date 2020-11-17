США при помощи курдских боевиков вывезли краденую нефть из Сирии

США и курдские боевики вывели украденную нефть из Сирии через границу с Ираком, сообщает информационное агентство SANA.

США и курдские боевики вывели украденную нефть из Сирии через границу с Ираком, сообщает информационное агентство SANA.

Курдские наемники из Сирийских демократических сил (СДС) помогли американской стороне перебросить черное золото через границу. По меньшей мере 120 автоцистерн с ворованной нефтью покинули пределы страны, передает Федеральное агентство новостей.

Известно, что полсотни американских автоцистерн вышли из города Рмелан, а еще 70 грузовиков с краденными природными ресурсами выехали через контрольно-пропускной пункт Хамза-Бек.

Политика США в Сирии представляет собой клубок абсурдных заявлений, сообщал телеканал "360".