ГД РФ рассмотрит проект о праве президента выдвигаться еще на два срока

Законопроект, позволяющий действующему президенту РФ баллотироваться еще на два срока, внесен в Госдуму, заявил сенатор Андрей Клишас.

Законопроект, позволяющий действующему президенту РФ баллотироваться еще на два срока, внесен в Госдуму, заявил сенатор Андрей Клишас.

Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли в Госдуму законопроект во исполнение поправки к Конституции РФ, согласно которой президент России может баллотироваться на пост главы государства еще на два срока.

Законопроект также не допускает участие кандидатов моложе 25 лет.