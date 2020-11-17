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17:42   17 Ноября 2020
Политика

ГД РФ рассмотрит проект о праве президента выдвигаться еще на два срока

ГД РФ рассмотрит проект о праве президента выдвигаться еще на два срока

Законопроект, позволяющий действующему президенту РФ баллотироваться еще на два срока, внесен в Госдуму, заявил сенатор Андрей Клишас.

Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли в Госдуму законопроект во исполнение поправки к Конституции РФ, согласно которой президент России может баллотироваться на пост главы государства еще на два срока.

Законопроект также не допускает участие кандидатов моложе 25 лет.

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#россия #госдума #законопроект

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