17:42 17 Ноября 2020Политика
ГД РФ рассмотрит проект о праве президента выдвигаться еще на два срока
Законопроект, позволяющий действующему президенту РФ баллотироваться еще на два срока, внесен в Госдуму, заявил сенатор Андрей Клишас.
Законопроект, позволяющий действующему президенту РФ баллотироваться еще на два срока, внесен в Госдуму, заявил сенатор Андрей Клишас.
Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли в Госдуму законопроект во исполнение поправки к Конституции РФ, согласно которой президент России может баллотироваться на пост главы государства еще на два срока.
Законопроект также не допускает участие кандидатов моложе 25 лет.