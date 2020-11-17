Поправки к Конституции РФ могут помочь в решении конфликтов с Facebook

России стоит последовать примеру Соломоновых островов и заблокировать Facebook на территории страны, чтобы оградить жителей от влияния Запада, считает политолог Юрий Самонкин.

России стоит последовать примеру Соломоновых островов и заблокировать Facebook на территории страны, чтобы оградить жителей от влияния Запада, считает политолог Юрий Самонкин.

Правительство Соломоновых островов запретило работу социальной сети Facebook на территории государства из-за "сомнительных публикаций" в адрес властей страны, напомнил Самонкин в комментарии изданию Nation News. По словам политолога, в Конституцию РФ летом уже внесли соответствующую поправку.

"В частности, в Основной закон страны были внесены понятия о запрете отчуждения территорий, запрет на оскорбление институтов действующей власти", — обратил внимание собеседник издания.

Сообщения с негативным содержанием в адрес президента России Владимира Путина не раз появлялись на просторах соцсети, отметил Самонкин. Западный ресурс настраивает россиян против своих властей, а также провоцирует жителей страны на незаконные митинги, заключил политолог.