Гаспарян назвал Навального бьюти-блогером, который выставляет себя дураком
Новому президенту Молдавии Майе Санду стоит отказаться от поздравлений блогера Алексея Навального, который пытается создать образ политика, заявил публицист Армен Гаспарян.
Навальный поздравил главу Молдавии в Twitter, чем постарался поддержать свой имидж, говорит Гаспарян. После того, как блогера привезли в Германию на лечение, Запад стал активно его рекламировать. Однако политическая деятельность Навального носит фейковый характер: он политик только в Twitter, но пытается поставить себя наравне с реальными главами государств, пишет Федеральное агентство новостей.
Гаспарян утверждает, что воспринимать поздравления Навального всерьез не стоит, а Санду лучше вообще от них отказаться. Если блогеру нравится выставлять себя дураком, то пускай выставляет, подчеркнул публицист. На самом деле Навальный является обычным бьюти-блогером.
Читатели немецкой газеты обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя, сообщал телеканал "360".