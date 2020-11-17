Гаспарян назвал Навального бьюти-блогером, который выставляет себя дураком

Новому президенту Молдавии Майе Санду стоит отказаться от поздравлений блогера Алексея Навального, который пытается создать образ политика, заявил публицист Армен Гаспарян.

Новому президенту Молдавии Майе Санду стоит отказаться от поздравлений блогера Алексея Навального, который пытается создать образ политика, заявил публицист Армен Гаспарян.

Навальный поздравил главу Молдавии в Twitter, чем постарался поддержать свой имидж, говорит Гаспарян. После того, как блогера привезли в Германию на лечение, Запад стал активно его рекламировать. Однако политическая деятельность Навального носит фейковый характер: он политик только в Twitter, но пытается поставить себя наравне с реальными главами государств, пишет Федеральное агентство новостей.

Гаспарян утверждает, что воспринимать поздравления Навального всерьез не стоит, а Санду лучше вообще от них отказаться. Если блогеру нравится выставлять себя дураком, то пускай выставляет, подчеркнул публицист. На самом деле Навальный является обычным бьюти-блогером.

Читатели немецкой газеты обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя, сообщал телеканал "360".