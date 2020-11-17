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17:25   17 Ноября 2020
Политика

Госдума РФ может разрешить экс-президенту занимать должность сенатора

Госдума РФ может разрешить экс-президенту занимать должность сенатора

Законопроект, позволяющий бывшему президенту России претендовать на должность в Совфеде, был принят в первом чтении в Госдуме.

Как отмечается в материале РИА Новости, автором законопроекта стал президент России Владимир Путин.

В законопроекте отмечается, что сложивший полномочия президента политик получает статус сенатора сразу после подачи заявления в Совфед вместе с необходимыми документами. Сенаторы назначаются президентом на 6 лет или пожизненно. Назначать сенаторов глава государства может в любое время, но это не является его обязанностью.

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#совфед #президент #сенатор

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