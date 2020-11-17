17:21 17 Ноября 2020Политика
Экс-президент США поделился впечатлениями от первой встречи с Путиным
Предыдущий глава Белого дома Барак Обама в своих мемуарах раскрыл отношение российского лидера Владимира Путина к перезагрузке отношений США и РФ.
Предыдущий глава Белого дома Барак Обама в своих мемуарах раскрыл отношение российского лидера Владимира Путина к перезагрузке отношений США и РФ.
Американский политик вспомнил, что впервые встретился с президентом России летом 2009 года и рассказал, какие цели преследует идея перезапустить сотрудничество Вашингтона и Москвы. Обама указал на напряженные моменты в этом разговоре, но отдал должное Путину, который слушал его внимательно.
По словам экс-президента США, у него сложилось впечатление, что российский лидер открыто относился на тот момент к идее кардинально изменить отношения между странами.
"Царьград" обратил внимание, что Обама превратил свои воспоминания в своеобразную "книгу жалоб".