Экс-президент США поделился впечатлениями от первой встречи с Путиным

Предыдущий глава Белого дома Барак Обама в своих мемуарах раскрыл отношение российского лидера Владимира Путина к перезагрузке отношений США и РФ.

Предыдущий глава Белого дома Барак Обама в своих мемуарах раскрыл отношение российского лидера Владимира Путина к перезагрузке отношений США и РФ.

Американский политик вспомнил, что впервые встретился с президентом России летом 2009 года и рассказал, какие цели преследует идея перезапустить сотрудничество Вашингтона и Москвы. Обама указал на напряженные моменты в этом разговоре, но отдал должное Путину, который слушал его внимательно.

По словам экс-президента США, у него сложилось впечатление, что российский лидер открыто относился на тот момент к идее кардинально изменить отношения между странами.

"Царьград" обратил внимание, что Обама превратил свои воспоминания в своеобразную "книгу жалоб".