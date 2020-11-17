Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:21   17 Ноября 2020
Политика

Экс-президент США поделился впечатлениями от первой встречи с Путиным

Экс-президент США поделился впечатлениями от первой встречи с Путиным

Предыдущий глава Белого дома Барак Обама в своих мемуарах раскрыл отношение российского лидера Владимира Путина к перезагрузке отношений США и РФ.

Американский политик вспомнил, что впервые встретился с президентом России летом 2009 года и рассказал, какие цели преследует идея перезапустить сотрудничество Вашингтона и Москвы. Обама указал на напряженные моменты в этом разговоре, но отдал должное Путину, который слушал его внимательно.

По словам экс-президента США, у него сложилось впечатление, что российский лидер открыто относился на тот момент к идее кардинально изменить отношения между странами.

"Царьград" обратил внимание, что Обама превратил свои воспоминания в своеобразную "книгу жалоб".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #путин #обама #перезагрузка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров