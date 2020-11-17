СК РФ предъявил обвинения старпому сгоревшего в Азовском море танкера

Старшему помощнику капитана судна "Генерал Ази Асланов предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о взрыве, сообщает ТАСС.

Старшему помощнику капитана судна "Генерал Ази Асланов предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о взрыве, сообщает ТАСС.

По данным следствия, обвиняемый следил за работами по зачистке танков от продукта нефтепереработки "нафта", которые выполняли боцман, матрос и практикант. При этом он не проверил соблюдение противопожарного режима, а также допустил к работам практиканта, который не был обучен безопасным методам их проведения.

В итоге 24 октября на танкере, следовавшем из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, загорелась взрывоопасная смесь груза. В результате инцидента погибли три человека, 10 удалось спасти.

Уголовное дело расследуют по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек").