По словам эксперта, страна уже не сможет найти более подходящего торгового партнера, чем Россия.

Украина не может делать ставку на торговые отношения со странами Азии и Центральной Африкой. Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его мнению, альтернативу российскому рынку Киев найти не сможет.

«Говорить о замене России, российского рынка на какие-то другие рынки в Европе, Азии, Африке – это пустая болтовня. Из этого ничего не выйдет, потому что они [украинское руководство – прим. ред.] пытались это сделать последние шесть лет, и ничего у них не получилось», — заявил специалист.

Россия занимает первое место в списке крупнейших экономических и торговых партнеров Украины, объяснил Зубец. Но после окончания торгового сотрудничества между странами Киев потерял примерно 15 миллиардов долларов экспорта. Возместить или отработать эту сумму за прошедшее время страна так и не смогла.

«Украина прошла ту точку невозврата, до которой еще можно было говорить о восстановлении промышленности и создании каких-то новых производств. А сегодня эта точка уже пройдена, и восстановление нормальной развитой промышленности в том виде, как это было 15 лет назад, – это невозможно чисто технически: нет ни людей, ни денег, ни возможностей, ни технологий», — добавил спикер.

Доктор экономических наук обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский пытался найти замену России в Китае и Европейском союзе. Взаимные обмены с Пекином не смогли покрыть всех потерь, которые понес Киев, а европейские страны просто не заинтересовались подобным сотрудничеством.

Среди всех стран Россия была единственной, кто покупал у Украины ее продукцию. Это были и турбины для морских судов, и двигатели для различных видов самолетов, и детали для железнодорожного транспорта. Вся производственная цепочка работала в связке с российскими компаниями, поэтому после прекращения работы системы экономика Украины резко начала падать. Этот процесс постепенно идет до сих пор, но темпы все нарастают, отметил Зубец.

Из-за потерь украинского бюджета страна может столкнуться с тем, что не сможет выполнять свои обязательства. Ведь с падением различных производств сложно восполнить бюджет. В этом случае поддерживать идеалы социального государства станет практически невозможно.

Уже отсюда следует простой вывод, подытожил проректор Финансового университета при правительстве РФ:

«Если оно [поддержание социального государства] невозможно, то это значит, что современное цивилизованное государство на этой территории перестает существовать».

«Политика Сегодня» уже писала, что Украина готовится к вооруженному столкновению с Россией в свете событий, происходящих в США. Верховная Рада рассматривает возможность предоставить Генеральному штабу Вооруженных сил право интернировать граждан, которые грозят нападением на Украину или осуществляют против нее агрессию, во время действия особого периода. Политический эксперт Владимир Джаралла объяснил, что такая инициатива говорит только об одном: Украина готовится к полномасштабным военным действиям против России.