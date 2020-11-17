Лукашенко поручил убрать стихийные мемориалы с улиц Минска

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что нельзя превращать Минск в кладбище, и распорядился убрать стихийные мемориалы. Об этом сообщает издание БелТА.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что нельзя превращать Минск в кладбище, и распорядился убрать стихийные мемориалы. Об этом сообщает издание БелТА.

По его словам, необходимо ликвидировать мемориалы, которые посвящены погибшим во время несанкционированных акциях. Глава государства поручил Мингорисполкому и уполномоченному президента по столице сформировать проект постановления по вопросу уборки и рассмотреть на сессии горсовета. Документ будет предусматривать наведение порядка в Минске. Ликвидация мемориалов будет происходить не варварским путем. Иконы и лампады перенесут на настоящие кладбища, добавил глава республики.