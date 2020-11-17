Ушел из жизни советский и российский режиссер Роман Виктюк

Стало известно о смерти советского и российского режиссера Романа Виктюка. На момент смерти ему было 84 года.

Стало известно о смерти советского и российского режиссера Романа Виктюка. На момент смерти ему было 84 года.

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни на 85 году. Об этом сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

Деятеля культуры госпитализировали в конце октября в одну из московских больниц. Там он находился под присмотром врачей после того, как заразился коронавирусом.

Добавим, народную любовь Виктюку принесла работа в театре "Сатирикон" в 1988 году. Там он поставил свой самый знаменитый спектакль – "Служанки". Все роли в нем исполнили мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка. На его сцене режиссер поставил более 250 спектаклей.