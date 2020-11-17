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17:08   17 Ноября 2020
Армия

Российские саперы обезопасили Лачинский коридор в Карабахе

Российские саперы обезопасили Лачинский коридор в Карабахе

Российские специалисты завершили разминирование Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Очистка от взрывоопасных объектов Лачинского коридора и дороги до столицы Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта была произведена миротворческими силами ВС РФ. Движение для транспортных средств по трассе было открыто во вторник, 17 ноября, в 10:00.

Миротворческий контингент ВС РФ был введен в Нагорный Карабах в соответствии с условиями соглашения о полном прекращении огня в регионе, которое было подписано президентом России Владимиром Путиным, азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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