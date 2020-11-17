Жириновский предложил отказаться от слова «локдаун»

Лидер ЛДПР нашел русскоязычный аналог - режим «все закрыто».

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал «беречь» русский язык и отгородить его от заимствований. Политик посетовал на засорение родного языка иностранными словами, которые стали использовать во время пандемии коронавируса.

Так, депутат раскритиковал слово «локдаун», подразумевающее жесткие ограничительные меры. Жириновский предложил вместо этого употреблять режим «все закрыто».

«Нас что, за идиотов принимают? Что по-русски нельзя понять, что такое локдаун? Мы даем [предложение] нашим чиновникам объявлять не локдаун, а объявлять режим "все закрыто"… Но по-русски и ребенок поймет и пожилой человек», — не сомневается Жириновский.

Он добавил, что вместо онлайн и офлайн-форм обучения в образовательных учреждениях следует использовать понятия очной и заочной, как это было всегда.

«Русский язык давайте беречь», — призвал депутат.

Ранее словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года «локдаун» в качестве общего опыта большого количества людей.