Абазов рассказал о любимой роли Джигарханяна на церемонии прощания

Первый зампред Республики Мордовия при президенте РФ Юрий Абазов на церемонии прощания с легендарным актером Арменом Джигарханяном вспомнил его незабываемые роли в кино.

Первый зампред Республики Мордовия при президенте РФ Юрий Абазов на церемонии прощания с легендарным актером Арменом Джигарханяном вспомнил его незабываемые роли в кино.

В Москве на Ваганьковском кладбище 17 ноября состоялась церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Проститься с актером пришли многие его коллеги и друзья. Юрий Абазов произнес трогательную речь, в которой отметил, что Джигарханян прославился, как актерскими работами, так и замечательной режиссурой.

"Я вспоминаю, как он (Армен Джигарханян. — Прим. ред.) блистательно сыграл роль жулика в картине "Следствие ведут ЗнаТоКи"", — поделился зампред Республики Мордовия в беседе с Федеральным агентством новостей.

Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. За свою творческую карьеру он воплотил более 250 образов на экране. В 1996 году артист основал Московский драматический театр, которым руководил вплоть до самой смерти.