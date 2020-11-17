Соломоновы острова заблокировали доступ к Facebook в стране

Власти приняли соломоново решение ради детей.

Кабинет министров Соломоновых островов поддержал запрет Facebook на всей территории архипелага. Об этом сообщает издание The Solomon Times.

Предложение о блокировке крупнейшей соцсети внесли премьер-министр Манассе Согаваре и министр связи и гражданской авиации Питер Шанель Аговака.

В интервью Аговака объяснил, что запрет — мера временная и необходимая из-за спорных вопросов, которые поднимаются в сети. Кроме того, по словам госслужащего, интернет нуждается в законодательном регулировании, чтобы оградить молодежь от вредоносного контента.

«Оскорбительные выражения в отношении министров, премьер-министра, убийства персонажей, клевета об их личности — все это вызывает озабоченность», — объяснил министр.

По данным аналитического приложения для соцсетей NapoleonCat, в октябре 2020 года на Соломоновых островах насчитывалось 120 000 пользователей Facebook, при том большая часть охвата приходится на людей в возрасте от 18 до 24 лет. По данным на 2018 год, на архипелаге проживает 652 858 человек.

‌Напомним, что Соломоновы острова — не единственная страна, которая планирует запретить Facebook. В настоящее время четыре страны в мире блокируют крупнейшую соцсеть. Это Китай, Северная Корея, Туркменистан и Иран.