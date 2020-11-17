Уход транзита РФ сказался на Лиепайском, Рижском и Вентспилсском портах

Потери латвийских портов из-за сокращения грузопотока в портах страны в 2020 году оказались очень ощутимыми. Об этом, приводя статистические данные по разным портам Латвии, сообщает информационный портал Baltnews.

Потери латвийских портов из-за сокращения грузопотока в портах страны в 2020 году оказались ощутимыми. Об этом, приводя статистические данные по разным портам Латвии, сообщает информационный портал Baltnews.

В частности, издание сообщает, что за десять месяцев 2020 года потери по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Лиепайском порту составили 10,5%, в Рижском – 27%, а в Вентспилсском – 40%.

По данным управления Лиепайской специальной экономической зоны, местный порт с января по октябрь 2020 года включительно перевалил в общей сложности 5,3 миллиона тонн грузов. Из этого числа 3,8 миллиона тонн пришлось на перевалку сыпучих грузов, 977,5 тысячи тонн – на перевалку генеральных грузов, а 516,8 тысячи тонн — на перевалку наливных грузов.

За то же время Рижский порт перевалил 19,8 тонны грузов, из которых 11,4 миллиона тонн составили сыпучие грузы, 6,1 миллиона тонн – генеральные, и 2,3 миллиона тонн – наливные.

Общее сокращение объема грузопотока в Рижском порту составило 27,5%, при этом сильнее всего Рижский порт потерял в объеме переправляемого угля. В 2020 году перевалка угля здесь составила всего 2,5 миллиона тонн — на 70,7% меньше, чем в прошлом году. Объем переправленного угля составил всего 12,8% от общего грузооборота, хотя в 2019 году этот показатель был равен 31,8%.

Самые большие потери в грузообороте в текущем году понес Вентспилсский порт, через который с января по октябрь включительно прошло всего 10,7 миллиона тонн грузов — на 40% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Самые большие потери здесь коснулись перевалки сыпучих грузов, они составили 76,8% по сравнению с предыдущими показателями. В 2020 году Вентспилсский порт переправил всего 1,7 миллиона тонн сыпучих грузов.

Напомним, ранее эксперты и аналитики заявляли, что потери портов стран Балтии в объемах грузооборота связаны с решением России переориентировать транзит в Европу из портов Литвы, Латвии и Эстонии в отечественные порты. В будущем эти потери увеличатся еще больше, из-за переориентации минского транзита из прибалтийских портов в российские.