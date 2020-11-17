Аналитик назвал "выстрелом в голову" украинский "карантин выходного дня"

Власти Украины ввели "карантин выходного дня" для нераспространения COVID-19. Экономический аналитик Виктор Скаршевский считает этот шаг уничтожением бизнеса в стране.

Власти Украины ввели "карантин выходного дня" для нераспространения COVID-19. Экономический аналитик Виктор Скаршевский считает этот шаг уничтожением бизнеса в стране.

Запрет на работу всех организаций и предприятий в выходные и праздники из-за COVID-19 вступил в силу на Украине 14 ноября. Такая мера призвана предотвратить распространение коронавируса в стране, однако из-за нее сильно пострадает малый и средний бизнес, уверен Скаршевский. Бары и рестораны потеряют примерно половину выручки из-за этого нововведения, а убытки для кинотеатров достигнут 80%, объяснил аналитик.

"Для многих бизнесов этот шаг со стороны власти может стать контрольным выстрелом в голову, потому что они едва оправились от последствий весеннего карантина", — заявил Скаршевский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Работа общественного транспорта в украинских городах продолжается, жители страны никак не ограничивают общественные контакты, обратил внимание собеседник. По мнению аналитика, Правительство Украины могло ввести более рациональные меры на фоне пандемии коронавируса.