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16:30   17 Ноября 2020
Общество

"Большой артист и человек": Бедрос Киркоров об умершем Джигарханяне

"Большой артист и человек": Бедрос Киркоров об умершем Джигарханяне

Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Арменом Джигарханяном не сдержал своих слез и вспомнил, как ему довелось познакомиться с великим артистом, пишет "ПолитЭксперт".

Народный артист Болгарии и РФ признался журналистам "ПолитЭксперта", что знал российского актера еще будучи студентом, с 1974 года. По словам Бедроса Киркорова, Джигарханян был не только большим артистом, но и большим человеком.

"Когда приходили из Еревана, мы всегда собирались, и Армен всегда приходил. Это была душа, скала", — отметил певец.

Он добавил, что актер всегда рассказывал новые анекдоты и улыбался.

Родные и знакомые простились с Арменом Джигарханяном во вторник, 17 ноября, в Москве. Народного артиста похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью.

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#прощание #киркоров #джигарханян

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