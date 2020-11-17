"Большой артист и человек": Бедрос Киркоров об умершем Джигарханяне

Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Арменом Джигарханяном не сдержал своих слез и вспомнил, как ему довелось познакомиться с великим артистом, пишет "ПолитЭксперт".

Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Арменом Джигарханяном не сдержал своих слез и вспомнил, как ему довелось познакомиться с великим артистом, пишет "ПолитЭксперт".

Народный артист Болгарии и РФ признался журналистам "ПолитЭксперта", что знал российского актера еще будучи студентом, с 1974 года. По словам Бедроса Киркорова, Джигарханян был не только большим артистом, но и большим человеком.

"Когда приходили из Еревана, мы всегда собирались, и Армен всегда приходил. Это была душа, скала", — отметил певец.

Он добавил, что актер всегда рассказывал новые анекдоты и улыбался.

Родные и знакомые простились с Арменом Джигарханяном во вторник, 17 ноября, в Москве. Народного артиста похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью.