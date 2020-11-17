Гангстер «Тощий Джо» пообещал омрачить победу Байдена в обмен на помилование

Босс мафии Филадельфии рассказал, как подделывал бюллетени в пользу демократа.

В США произошло ограбление века, однако привычные каноны криминальной драмы были нарушены. Вместо наличных из замурованного банковского сейфа в ней фигурируют голоса избирателей, а вместо главного антагониста – кандидат от Демократической партии США Джо Байден.

Именно по его указке действовал босс филадельфийской мафии «тощий Джо» Мерлино, который фальсифицировал прошедшие 3 ноября 2020 года выборы в пользу Байдена. Об этом «крестный отец» рассказал сам, заявив, что готов и дальше сотрудничать со следствием в обмен на гарантии безопасности и полную амнистию.

Американское издание The Buffalo Chronicle (BC), специализирующееся на разоблачениях коррупционных схем, пишет о 300 тысячах поддельных избирательных бюллетеней, которые мафия припасла специально для Джо Байдена. Источник BC утверждает, что Мерлино и его сообщники изготовили эти бюллетени по цене в 10 долларов за «голос». Таким образом за три дня работы «тощий Джо» заработал три миллиона долларов.

Вся работа велась в двух частных домах, пишет издание. Доверенная горстка помощников от руки подделывала бюллетени за оплату в тысячу долларов за час. После этого готовые бумаги упаковали в неприметные картонные коробки и оставили возле Конгресс-центра Филадельфии (там проводился подсчет голосов после окончания голосования). Оттуда бюллетени перебрасывали сразу в урны для голосования, где они хранились до начала подсчета.

По словам источника, представители от Демпартии, работающие в избирательном бюро Филадельфии, предоставили Мерлино ящики с необработанными бюллетенями всего за несколько часов до закрытия избирательных участков (вечером 3 ноября). Команда «тощего Джо» наловчилась подделывать шесть тысяч бюллетеней в час.

Теперь Мерлино хочет поставить под удар политическую карьеру Джо Байдена. Если действующий президент Дональд Трамп готов простить гангстеру его внушительное криминальное прошлое, то он расскажет все подробности «совместной работы» с демократом. Также мафиози требует помилования в деле фальсификации выборов и других преступлениях, о которых он расскажет в ходе показаний.

«Он [Мерлино] хочет начать жизнь с чистого листа. Он хочет ловить рыбу и охотиться на федеральных землях. Ему бы очень хотелось работать в Службе национальных парков. Чтобы всего этого достичь, нужно начать с чистого листа. Но больше всего ему нужна благодарность американцев за то, что он выступил вперед и рассказал об обмане», — заявил источник The Buffalo Chronicle.

Если информация, которую рассказал Мерлино, подтвердится, то демократ Джо Байден может потерять около 20 голосов выборщиков и доверие избирателей.

Эксперты уже оценивают сумму, которую «тощий Джо» может запросить за свою историю о поддельных бюллетенях за Джо Байдена. Любая голливудская студия согласится на 20 миллионов долларов, а книжная сделка может принести гангстеру до 10 миллионов долларов.

Подсчет голосов после выборов президента в США пока продолжается. По голосам выборщиков лидирует демократ Байден (306 против 232 у Трампа), который уже называет себя «победителем выборов». Действующий глава Белого дома не намерен мириться с поражением и фальсификациями. Республиканец требует пересчета голосов.