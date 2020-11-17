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16:12   17 Ноября 2020
Политика

Депутат Поклонская пригласила итальянцев на отдых и реабилитацию в Крым

Депутат Поклонская пригласила итальянцев на отдых и реабилитацию в Крым

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская пригласила итальянских парламентариев на реабилитацию в Крым после пандемии коронавируса.

По ее словам, российский полуостров будет рад приветствовать итальянских гостей. Поклонская на онлайн-заседании с депутатами парламента Италии подчеркнула, что лично встретит зарубежных гостей и покажет им Крым.

Крым открыт для реабилитации после коронавирусной инфекции, отметила Поклонская. Он надеется, что после посещения полуострова итальянские друзья смогут высказать объективную, а не вынужденную позицию.

Политолог объяснил недовольство Украины из-за открытия консульства в Крыму, сообщал телеканал "360".

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#россия #италия #крым #поклонская

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