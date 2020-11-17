Четыре горняка пропали без вести после взрыва в угольной шахте Донбасса

Взрыв метана и выброс угля произошел на шахте "Булавинская", расположенной вблизи Енакиево Донецкой области Украины, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Взрыв метана и выброс угля произошел на шахте "Булавинская", расположенной вблизи Енакиево Донецкой области Украины, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Известно, что 17 ноября в 5:20 поступило сообщение о возгорании в конвейерном штреке 5-й западной лавы на шахте им. Скочинского. По последним данным в шахте находились 26 человек, 22 уже были подняты на поверхность.

О судьбе еще четырех горняков пока не сообщается. По данным МЧС, во время операции по спасению пострадали три бойца оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда.