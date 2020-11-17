Ученые зафиксировали особый юмор россиян во время пандемии

Лингвист Анатолий Баранов объяснил, почему неологизмы попадают в русский язык и как скоро они исчезнут.

Пандемия коронавируса обогатила лексикон россиян неологизмами. К такому выводу пришли ученые-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании, сообщили в пресс-службе организации.

Помимо медицинской терминологии, языки четырех стран пополнились словами, которые напрямую отражают сложившуюся ситуацию. Среди них — коронавирье, карантец, ковидло, маскобесье, вируспруденция или карантэ, означающее умение человека владеть собой в период самоизоляции.

«Появились номинации людей с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок), голомордые», — рассказали ученые.

Как пояснили в университете, такое явление словоцентризма присуще русской лингвокультуре в целом. В условиях социальной напряженности общество с помощью языковой игры попросту пытается адаптироваться к психологически трудному периоду.

Лингвист, доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов подтвердил выводы ученых. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он подчеркнул, что подобные метаморфозы в русском языке случаются регулярно, а коронавирус — лишь тому подтверждение.

«Эта ситуация стандартная, потому что кроме коронавируса, всяких болезней, бывают и другие события, которые отражаются в лексическом составе. Это, в свою очередь, проявляется в языковой игре. Ведь люди пытаются это как-то пережить. Это же всегда травмирующая такая вещь для всех людей. Такая языковая игра, какой-нибудь коровиздец, например, по аналогии с известными нецензурными словами, вполне возможна и часто возникает. В этом нет ничего удивительного. Это не что-то, что выходит за пределы нормы», — пояснил эксперт.

Собеседник агентства выразил уверенность, что новые слова исчезнут одновременно с окончанием коронавирусной инфекции. Однако само понятие коронавируса надолго закрепится в словарном запасе россиян, утверждает Баранов.

«Исчезнет явление, исчезнут слова. Другое дело, что само сложносокращенное слово "коронавирус", конечно, останется навсегда и никуда не исчезнет. Это еще зависит от того, насколько это будет поддерживаться реалиями нашей жизни. Насколько коронавирус будет вечен с нами, сама болезнь, будет ли она фигурировать, как вирусы гриппа. Человек, в конце концов, к этому привыкнет, и к маскам, в том числе. Но слово это останется. Развитие языка определяется действительностью, речевым опытом. А речевой опыт такой», — рассуждает лингвист.

Баранов добавил, что людям свойственно переживать серьезные катаклизмы посредством языковой игры. При этом часть новых понятий может действительно остаться в словарном запасе и существовать на уровне диалектов, жаргонов или разговорной речи, а что-то даже проникнет в литературный язык.

«Это динамическая система. Это демиург, который живет более-менее вне воли человека. Хотя человек пытается им управлять», — подытожил собеседник издания.

Также в пресс-службе рассказали, что пандемия не обошла стороной жителей Финляндии и Швеции. Теперь в странах появились целые понятия, среди которых koronatuki (господдержка для фирм и организаций) или coronaavstand (расстояние при общении в период пандемии, социальная дистанция) соответственно.

В Испании же неологизмы распространялись в большей степени по социальным сетям, например, в виде мемов.

«Другие — из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию или чувство соответствующим образом. В результате появились такие слова, coronials (корониалы — поколение, которое рождается во время карантина)», — поделились в университете.

Ранее государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «самоизоляцию» одним из самых упоминаемых слов 2020 года. Сообщается, что ключевые слова отбирались с точки зрения частотности и смысловой емкости. Популярность «самоизоляции» выросла более чем в 10 раз. В финале также оказались: голосование, дистанцирование, карантин, конституция, поправки, удаленка.

В свою очередь, словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года «локдаун», которое воплощает в себе общий опыт большого количества людей.