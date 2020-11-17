Лавров рассказал о взаимодействии с Красным Крестом в Нагорном Карабахе

Российская Федерация заинтересована во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста в Нагорном Карабахе.

Российская Федерация заинтересована во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Петером Маурером.

Руководитель ведомства отметил, что трехстороннее соглашение президентов Армении, Азербайджана и РФ дает новые возможности для взаимодействия с Красным Крестом в Нагорном Карабахе. По его словам, МККК давно работает в регионе, также на территории развернулись российские миротворческие силы. Это позволит укрепить сотрудничество, в котором российская сторона заинтересована. РФ регулярно контактирует с организацией, потому что число гуманитарных кризисов и конфликтов в мире не уменьшается, добавил глава МИД.

Ранее телеканал "360" писал, что президент Армении назвал досрочные парламентские выборы неизбежными.