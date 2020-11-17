Цех по производству пластиковых окон вспыхнул на Урале

Крупный пожар произошел в промышленной зоне Челябинска, сообщает пресс-служба МЧС России.

Крупный пожар произошел в промышленной зоне Челябинска, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, в результате пожара на Урале пострадали четыре человека, один — погиб. Огонь вспыхнул в цеху по производству пластиковых окон на улице Демидовской, дом 8. Информация о ЧП поступила в 13:14 по Москве.

Прибыв на место происшествия, пожарные определили, что вспыхнуло здание по производству пластиковых окон на площади 300 кв. метров. К месту ЧП направлена лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации воздуха. В работе по тушению огня было задействовано 38 человек и 10 единиц техники.

В МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 300 кв. метров в 14:34 по Москве. Продолжается проливка конструкций.