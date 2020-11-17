Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на ограничения в РФ

Вакцина от коронавируса не станет мгновенным спасением от COVID-19 для россиян. Такое заявление сделал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский 17 ноября.

Вакцина от коронавируса не станет мгновенным спасением от COVID-19 для россиян. Такое заявление сделал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский 17 ноября.

Ограничительные меры по нераспространению коронавируса будут действовать на территории России даже с началом массовой вакцинации от COVID-19, обратил особое внимание Смоленский на посвященном заболеванию симпозиуме. По его словам, ограничения будут действовать до тех пор, пока коронавирус может представлять опасность для жителей страны.

Многие российские студенты перевели студентов на дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил временно освободить некоторых учащихся от оплаты общежития, передает телеканал "360".