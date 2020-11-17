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15:29   17 Ноября 2020
Политика

Оппозиция требует отставки премьера Армении Пашиняна

Оппозиция требует отставки премьера Армении Пашиняна

Депутаты Национального собрания Армении должны отменить военное положение и отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна.

С таким призывом выступила член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян, сообщается в материале РИА Новости.

"Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос — отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права", – сказала Зограбян.

В столице Армении продолжаются акции протеста оппозиции. Митингующие требуют отставки Пашиняна из-за подписанного соглашения о перемирии в Карабахе.

Президент Армении Армен Саркисян ранее заявил, что в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Об этом писал телеканал "360".

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#оппозиция #армения #пашинян

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